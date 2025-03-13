Футболисты «Акрона» и «Крыльев Советов» вызваны в сборную России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, а также его коллега по амплуа из «Крыльев Советов» Иван Сергеев вместе с защитником самарской команды Александром Солдатенковым вызваны в сборную России. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В итоговый состав на учебно-тренировочный сбор вошел 31 футболист. В рамках него игроки национальной команды страны сыграют со сборными Гренады и Замбии.

Артем Дзюба в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. Нападающий «Акрона» забивает в четвертом матче подряд. Он также стал лучшим бомбардиром за всю историю российского футбола. На его счету 235 забитых мячей в официальных встречах.

Андрей Сазонов