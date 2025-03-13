МИД РФ: на российской базе Хмеймим в Сирии укрылись 8 тыс. мирных жителей

Россия делает все для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян и своих объектов в свете напряженной военно-политической обстановки. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, российские военные приютили на авиабазе Хмеймим в Латакии более 8 тыс. сирийских граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В свете обострения военно-политической обстановки в этой стране безусловным приоритетом является обеспечение безопасности находящихся в этой стране российских граждан, российских объектов. И в этих целях поддерживаем необходимые контакты с действующими сирийскими властями»,— сказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Российская авиабаза Хмеймим открыла свои двери перед местными жителями, которые искали спасения от погромов. Они искали спасения, просто понимая, что это вопрос жизни и смерти. И наши военные приютили более 8 тысяч, это статистика на момент вчерашнего дня, более 8 тысяч, может быть, даже ближе к 9 тысячам сирийцев. В основном речь идет о женщинах, детях»,— рассказала дипломат.

В начале марта в приморских районах Сирии произошли ожесточенные столкновения отрядов алавитов, к которым принадлежит свергнутый исламистами Башар Асад, и сил безопасности переходного правительства. Против правительственных сил также выступают курды на севере страны и проживающие на юге друзы. По данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека (SOHR), с 6 по 12 марта погибли 1383 мирных жителя, большая часть из них — алавиты. Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой «вспышку насилия» в Сирии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сирия хочет реабилитироваться».

Лусине Баласян