Из Суджи эвакуировано более 140 мирных жителей, находившихся под оккупацией ВСУ

Более 140 мирных жителей эвакуировали из Суджи в Курской области, сообщил врио губернатора Александра Хинштейна со ссылкой на данные МЧС по состоянию на 13:00 мск. Утром господин Хинштейн сообщал, что с 12 марта из города вывезли 120 человек. Часть из них сразу забрали родственники, остальные находятся в пунктах временного размещения.

«Люди рассказали, как жили в подвалах, как хоронили своих соседей, как нацисты взрывали дома, как избивали мирных людей вооруженные до зубов наемники. Даже крепкие мужики не могут справиться с эмоциями – с дрожью в голосе вспоминают, как обнимали наших солдат, которые пришли спасать»,— написал глава региона в Telegram-канале.

В посте он также рассказал истории эвакуированных. Одна из них — заместитель главного редактора газеты «Суджанские вести» Инна Демьяненко. В течение семи месяцев ее родственники и коллеги не знали, жива ли она. «Очень сильно хотелось читать, но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе»,— рассказывает господин Хинштейн.

Эвакуация мирных жителей из Суджи началась 12 марта. Тогда официально об освобождении Суджи не сообщалось, однако Минобороны подтверждало стремительное продвижение российских частей. Сегодня, 13 марта, Минобороны подтвердило, что город находится под контролем России.

Подробнее — в материале «Суджа возвращается в Россию».

Полина Мотызлевская