Новый космический телескоп NASA изучит развитие галактик

Американское космическое агентство (NASA) сообщило об успешном выводе на орбиту Земли нового космического телескопа SPHEREx. В ходе своей миссии, которая, как планируется, продлится два года, он будет собирать данные о более чем 450 млн галактик, а также информацию о более чем 100 млн звезд Млечного пути. Это, говорят ученые, поможет исследовать происхождение Вселенной. Телескоп был запущен с космодрома Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты SpaceX. Она же вывела на орбиту четыре спутника PUNCH для изучения Солнца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TASS / Zuma Фото: TASS / Zuma

Телескоп весом 502 кг будет двигаться по полярной орбите на высоте 650 км над Землей. Аппарат, работающий в ближнем инфракрасном диапазоне и способный различать 102 оттенка, не видимых человеческому глазу, создаст цветную 3D-карту звездного неба. Его задача не сосчитать видимые галактики, а зафиксировать их расположение и распределение, что позволит ученым изучить явление расширения Вселенной, а также уловить свет, испускаемый космическими объектами, включая те, которые возникли на этапе формирования Вселенной.

«Мы не увидим сам Большой взрыв. Но мы увидим его последствия и так узнаем о возникновении Вселенной»,— поясняет главный ученый миссии NASA, сотрудник Калифорнийского технологического института Джейми Бок.

В Млечном пути SPHEREx будет искать следы воды и других признаков жизни в межзвездном пространстве, в так называемых молекулярных облаках из газа и пыли, в которых могут образовываться новые звезды.

Алена Миклашевская