В США рекордно выросла доходность «мусорных» облигаций

На фоне растущей тревоги инвесторов по поводу влияния тарифной политики президента США Дональда Трампа на экономику в стране рекордно выросла доходность корпоративных облигаций с кредитным рейтингом ниже инвестиционного (junk bonds; так называемые мусорные облигации). По ним из-за повышенного риска дефолта обычно предлагается более высокая доходность по сравнению с обычными корпоративными облигациями и тем более с американскими государственными облигациями.

По данным Intercontinental Exchange, которые приводит Financial Times (FT), разница между доходностью по американским государственным облигациям и по «мусорным» облигациям с середины февраля подскочила на 0,56% и составила 3,22%, что является рекордным показателем за последние шесть месяцев. Аналитики отмечают, что рост спреда по junk bonds говорит о том, что инвесторы опасаются рецессии и поэтому хуже покупают высокорисковые junk bonds. Это и заставляет продавцов таких бумаг повышать доходность по ним.

«Кредитные спреды в последние пару недель заметно выросли, что объясняется страхами по поводу рецессии в США и неопределенностью в отношении тарифной политики»,— цитирует FT аналитика по кредитному рынку США банка JPMorgan Эрика Байнстайна.

Таким образом, отмечают эксперты, беспокойство инвесторов, которое ранее уже отразилось на рынке акций, теперь распространилось и на рынок облигаций. «Эскалация тарифной войны и переоценка на рынке акций приводят к тому, что проблемы расползаются и на рынок долговых инструментов»,— цитирует Reuters биржевых аналитиков французского банка Societe Generale.

Евгений Хвостик