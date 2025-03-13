В Челябинске с начала года снесли 128 незаконных киосков

С начала года в Челябинске муниципальное учреждение «Городская среда» демонтировало 155 незаконных нестационарных объектов, 128 из которых — торговые ларьки и киоски. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Больше всего ларьков снесено в Курчатовском районе, где сконцентрировано больше всего таких объектов. За 2,5 месяца там демонтировано 79 киосков. Кроме того, по поручению главы города Алексея Лошкина скорректирована работа по сносу повторно появляющихся НТО. Теперь их убирают в приоритетном порядке сразу же, а не перемещают в конец списка.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинске начали разработку законопроекта о порядке размещения нестационарных объектов и демонтаже незаконных НТО после критики генерального прокурора Игоря Краснова, посетившего город в конце ноября прошлого года. На данный момент утвержден «рамочный» нормативно-правовой акт. Его подготовила рабочая группа, созданная при городской думе.