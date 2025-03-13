В пригороде Новороссийска горит мусорный полигон

Пожарные тушат возгорание площадью 2,5 тыс. кв. м на полигоне твердых коммунальных отходов в пригороде Новороссийска, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. По данным краевой прокуратуры, компания «Терра-Н», оператор полигона, эксплуатирует объект с многочисленными нарушениями, за что ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Сигнал о пожаре на мусорном полигоне на горе Щелба поступил в экстренные службы 13 марта в 3:18. На место выехали бойцы новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. Для тушения пожара изначально было задействовано 19 единиц специальной техники, в том числе бульдозеры и самосвалы, которые подвозят грунт для отсыпки очагов возгорания. Затем экстренные службы привлекли дополнительные силы и средства, в частности, группировку техники увеличили до 61 единицы.

На место пожара выехал глава Новороссийска Андрей Кравченко. Также на месте происшествия находятся работники прокуратуры и Росприроднадзора. Сотрудники новороссийского лесничества дежурят на границе полигона с лесным массивом, чтобы не допустить распространения огня на лесную территорию. По факту происшествия назначена прокурорская проверка.

Анна Перова, Краснодар