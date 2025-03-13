Под Таганрогом водитель погиб в горящей машине после столкновения с деревом

В Ростовской области на 46-м км дороги «Ростов — Таганрог» автомобиль ВАЗ 21104 сошел с трассы и врезался в дерево, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона. Здесь уточнили, что из-за столкновения машина воспламенилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортным средством, которое двигалось на большой скорости. Это и привело к трагедии: водитель ВАЗ 21104 погиб на месте.

Сейчас полицейские проводят тщательное расследование, устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге на ул. Поляковское Шоссе произошло столкновение автомобилей, в результате которого также погиб водитель.

Снежана Стодольская