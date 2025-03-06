Два автомобиля сбили насмерть водителя в Таганроге

В Ростовской области в Таганроге на ул. Поляковское Шоссе возле дома с номером 16А произошло ДТП со смертельным исходом при участии двух машин. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Водитель автомобиля «ВАЗ 21083» 2003 года рождения пытался убрать свое транспортное средство с проезжей части, когда столкнулся с автомобилем «Opel Astra».

В результате удара молодого человека отбросило на встречную полосу, где его сбил еще один автомобиль, который пытался объехать «Опель Астру» — «ВАЗ 2110», за рулем которого находился водитель 2004 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону на улице Левобережная автомобиль Skoda Superb сбил пешехода.

Снежана Стодольская