HH.ru: средние предлагаемые и ожидаемые зарплаты на Урале выросли на 40%

В феврале 2025 года медианные зарплаты ожиданий соискателей и предложений работодателей в Свердловской области сравнялись на уровне 70 тыс. руб., сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно результатам исследования, за два года средние предлагаемые и ожидаемые зарплаты выросли на 40% — в феврале 2023 года они составляли 50 тыс. руб. Максимальная разница между ними была зафиксирована в октябре 2024 года, когда предложения работодателей превышали ожидания на 9304 руб. (69 304 руб. и 60 тыс. руб. соответственно).

Опрос среди работодателей показал, что большинство планирует продолжать увеличивать зарплаты в 2025 году: 63% респондентов ожидают повышения окладов сотрудников, при этом 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, а 21% будут ориентироваться на рынок, а также на запросы работников и соискателей. «Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений, в 2024 году этот рост продолжился. При этом финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся»,— сказала главный эксперт по рынку труда в HH.ru, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Напомним, компании, связанные с автомобильным бизнесом, предлагали самые высокие зарплаты в Свердловской области по данным на январь-март: средний заработок в этой сфере в данный период составил 100,3 тыс. руб. На втором месте — предприятия тяжелого машиностроения с медианой 100 тыс. руб.

Ирина Пичурина