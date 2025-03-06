HH.ru: самые высокие зарплаты на Среднем Урале оказались в автомобильной сфере

Компании, связанные с автомобильным бизнесом, предлагали самые высокие зарплаты в Свердловской области по данным на январь-март, следует из аналитики сервиса по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации компании, средняя заработная плата в этой сфере в данный период составила 100,3 тыс. руб. На втором месте — предприятия тяжелого машиностроения с медианой 100 тыс. руб. При этом уровень зарплат в регионе находится на уровне 70 тыс. руб.

В список отраслей с высокими зарплатами также вошли направления строительства и недвижимости, а также работа с промышленным оборудованием — занятым в этих областях готовы платить в среднем 97,4 тыс. руб. Кроме того, большие зарплаты предлагали в сферах нефти и газа (92,9 тыс. руб.), лесной промышленности и деревообработки (89,9 тыс. руб.), металлургии и металлообработки (82,9 тыс. руб.) и сельского хозяйства (80,3 тыс. руб.).

Самые высокие зарплаты в Свердловской области на начало марта предлагали в вакансиях машиниста погрузочно-доставочной машины — предполагается, что он будет получать 780 тыс. руб. в месяц, главного врача (650 тыс. руб.), регионального представителя (600 тыс. руб.).

За год в Свердловской области средняя зарплата, которую ожидают соискатели, выросла на 17% — до 70 тыс. руб. (+ 10 тыс. руб. в денежном выражении). Наиболее значимый рост ожидаемых зарплат произошел у специалистов в сфере «Стратегии, инвестиций и консалтинга» — с 105,7 тыс. руб. до 144,2 тыс. руб. за год (+36%).

Ирина Пичурина