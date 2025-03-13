В Татарстане стартовала подготовка к новому дорожно-строительному сезону в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Планируется отремонтировать более 200 км региональных дорог и привести в нормативное состояние свыше 17 искусственных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане началась подготовка к дорожно-строительному сезону по нацпроекту

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане началась подготовка к дорожно-строительному сезону по нацпроекту

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Подрядные организации уже приступили к заготовке инертных материалов, необходимых для строительства и ремонта дорог. Этот процесс включает в себя добычу и подготовку песка, гравия и щебня.

Также проходит расконсервация асфальтобетонных заводов. Специалисты проводят техническое обслуживание оборудования, проверяют его работоспособность и готовят необходимые запасы сырья для предстоящего сезона.

Параллельно ведется работа по заключению контрактов со строительными подрядчиками, которые будут выполнять ремонт и строительство дорог. Это включает согласование условий сотрудничества и координацию действий всех участников процесса.

Кроме того, ГКУ «Главтатдортранс» осуществляет весенний осмотр региональных автомобильных дорог. Специалисты оценивают состояние дорожного покрытия, выявляют дефекты и повреждения с использованием как визуального контроля, так и специализированного диагностического оборудования. На основе полученных данных будет разработан план ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в республике 800 км дорог разрушены из-за тяжеловесного транспорта.

Артём Дергунов