В Татарстане 800 километров автодорог разрушены из-за тяжеловесного транспорта

В республике 800 км дорог разрушены из-за тяжеловесного транспорта. Об этом в ходе онлайн-семинара сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам господина Ханифова, ужесточение санкций за перегруз не привело к значимым результатам. Водители продолжают нарушать правила, используя различные способы «обхода системы».

«Например, скрывают государственные номера, а также неоправданно снижают скорость до полной остановки в районе датчиков контроля. В прошлом году таких водителей оказалось 83%», — сказал министр.

В регионе недобросовестных водителей выявляют с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Глава ведомства также сообщил о необходимости дальнейшего развития этого направления и модернизации систем автоматического взвешивания с акцентом на надежность и работоспособность оборудования.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Татарстане на строительство и ремонт дорог будет потрачено 39,1 млрд руб. Например, на строительство и ремонт инфраструктуры Казанской городской агломерации выделят 2 млрд руб., Набережночелнинской — 1,3 млрд руб., а Нижнекамской — 480 млн руб.

Артём Дергунов