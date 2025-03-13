В Невинномысске скончался Заслуженный учитель РФ Геннадий Стрижаков

В Невинномысске скончался Геннадий Стрижаков, почетный гражданин города. Об этом сообщил глава администрации Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Невинномысска Фото: Администрация Невинномысска

Геннадий Васильевич родился 5 августа 1936 года и прожил в городе 82 года. В 1943 году его семья переехала в Невинномысск, который только что был освобожден от оккупации. Стрижаков стал свидетелем превращения города в промышленный центр Ставропольского края.

В 1964 году он начал работать в химтехникуме, а через пять лет возглавил Невинномысский энергетический техникум и проработал там 35 лет. Стрижаков готовил молодежь для работы в энергетической сфере и внес значительный вклад в развитие материальной базы учебного заведения.

В 1998 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города Невинномысска», а также наградили «Заслуженный учитель Российской Федерации» (1992) и «Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации» (1996).

Прощание с Геннадием Стрижаковым пройдет 14 марта во дворце Невинномысского энергетического техникума с 11:00 до 12:00.

Николай Аксенов