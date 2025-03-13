Ветви власти Хакасии разошлись в данных о сроках выплат участникам СВО

В верховном совете Хакасии утверждают, что несколько участвующих в СВО военнослужащих из республики до сих пор не получили единовременную денежную региональную выплату при заключении контракта в январе 2025 года. В республиканском парламенте ссылаются на видеообращение бойцов, полученное 13 марта.

«В настоящий момент парламент инициирует встречу с профильными министерствами правительства Хакасии для работы по устранению возникших проблем, включая анализ причин задержек и поиск решений для скорейшего выполнения обязательств перед военнослужащими»,— говорится в пресс-релизе верховного совета.

Как писал «Ъ-Сибирь», о состоянии дел с выплатами контрактникам и родственникам погибших в ходе СВО министр труда и социальной защиты региона Татьяна Раменская рассказала на заседании правительства Хакасии 11 марта. «Единовременная денежная выплата военнослужащим полностью выплачена по спискам, поступившим в конце декабря прошлого года, осуществлены выплаты по спискам, поступившим в январе текущего года и частично за февраль месяц»,— заявила она тогда. По данным госпожи Раменской, выплаты на эти цели с начала года составили 287 млн руб.

В начале марта министерство финансов Хакасии сообщило о том, что с начала 2025 года минтруда было выделено 123,3 млн руб. для оказания разовой материальной помощи контрактникам, членам семей погибших участников СВО и раненым участникам спецоперации. В минфине тогда признали задержки с выплатами бюджетникам Хакасии в начале 2025 года, объяснив их явлением, характерным для всей финансовой системы, вызванным «сезонностью налоговых поступлений».

Размер единовременной республиканской выплаты участникам СВО в Хакасии составляет 400 тыс. руб.

Валерий Лавский