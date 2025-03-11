Бюджет Хакасии потратил на связанные с СВО выплаты в 2025 году 287 млн рублей

В 2025 году из бюджета Республики Хакасия выплачено 287 млн руб. военнослужащим, подписавшим контракт с Министерством обороны РФ, а также семьям погибших участников СВО. Данные привела министр труда и социальной защиты региона Татьяна Раменская на заседании правительства региона.

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Заседание прошло 11 марта. «Таким образом, единовременная денежная выплата военнослужащим полностью выплачена по спискам, поступившим в конце декабря прошлого года, осуществлены выплаты по спискам, поступившим в январе текущего года и частично за февраль месяц»,— уточнила госпожа Раменская. Списки жителей Хакасии, подписавших контракт, министерство получает из республиканского военкомата и пункта отбора в Абакане.

Размер единовременной республиканской выплаты участникам СВО в Хакасии составляет 400 тыс. руб.

Валерий Лавский