МЧС объявило отбой угрозы атаки беспилотников в Татарстане

МЧС России сообщило об отмене угрозы атаки беспилотниками в Татарстане. Об этом сообщается в официальном приложении ведомства.

13 марта с 2:40 ночи в Татарстане было объявлено предупреждение об опасности атак БПЛА.

Над регионами России, по данным Минобороны, было перехвачено 77 беспилотников. Дроны уничтожили над Брянской, Калужской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Курской областями.

В связи с этим была приостановлена работа аэропортов Калуги, Саратова, Волгограда и Пензы.

Дарья Сайфиева