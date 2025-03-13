В МЧС рекомендуют регионам изучить опыт Тюменской области по эвакуации в паводок

Глава МЧС России Александр Куренков порекомендовал всем регионам страны, в которых существует угроза паводка, изучить и использовать опыт Тюменской области по заблаговременной эвакуации из жилых домов, которые попадают в зоны подтопления, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт временного размещения пострадавших от паводка в здании школы в тюменском селе Абатское

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Пункт временного размещения пострадавших от паводка в здании школы в тюменском селе Абатское

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, регионам рекомендуется перенять опыт тюменцев по эвакуации ценного имущества и передаче его на ответственное хранение на склады, что поспособствует снижению ущерба жителям. «Очень важно, что мы получили прогноз по паводку намного раньше, чем в прошлом году. Это позволяет вести подготовку в плановом режиме. Время у нас есть. Никого не оставим в беде»,— отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он также сообщил, что для подготовки к паводку в регионе уже откорректирован список населенных пунктов, которым угрожает подтопление.

Напомним, глава региона также заявил, что в граничащем с Казахстаном Казанском районе уровень воды в реке Ишим может превысить уровень 2024 года, а паводок в Ишиме, Ишимском и Абатском районах будет на уровне 2017 года. Власти региона планируют обустроить около 45 км временных дамб и привлечь к работам по подготовке к паводку более 1,6 тыс. специалистов. Для эвакуации людей с подтопленных территорий организуют 50 пунктов временного размещения, рассчитанных более чем на 7 тыс. человек.

Ирина Пичурина