В Новороссийске привлекли дополнительную технику для тушения мусорного полигона

Дополнительная спецтехника приступила в Новороссийске к тушению пожара на мусорном полигоне. Ситуация находится под контролем, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков уточнил, что для тушения пожара были дополнительно привлечены восемь машин для доставки воды и восемь самосвалов для подвоза грунта, экскаватор и два бульдозера. Ранее к ликвидации пожара оперативно приступили пять пожарных расчетов и 20 человек.

Сообщение о возгорании на мусорном полигоне в районе горы Щелба поступило в ночь на 13 марта. К месту происшествия выехал глава Новороссийска Андрей Кравченко. Площадь возгорания в настоящий момент неизвестна. Причина пожара будет установлена после тушения.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что на мусорном полигоне регулярно происходят крупные пожары. Власти приняли решение о его рекультивации. Реконструкцию мощностей новороссийского мусорного полигона планируется провести до конца 2025 года.

Алена Воробьева