В Орске управляющую компанию обязали отремонтировать фасад дома

Суд обязал управляющую компанию отремонтировать облицовку дома до 1 мая текущего года. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным ведомства, у дома на ул. Машиностроителей, 55 в Орске разрушена облицовка, нарушен покрасочный слой, штукатурка потрескалась и отслаивается. Прокуратура района внесло преставление директору управлящей компании, но меры для ремонта фасада не предпринимались. Повторная прокурорская проверка показала ухудшение состояния фасада. В связи с этим прокурор обратился в суд.

Руфия Кутляева