Александр Бастрыкин заинтересовался аварийными домами в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по аварийным домам в Челябинске. Ситуацией глава ведомства заинтересовался после того, как проблемные здания показали в программе на федеральном канале, сообщает пресс-служба СК России.

«Участники программы говорят, что проживание в одном из домов опасно для жизни. Еще в двух домах управляющая компания не исполняет обязанности по их надлежащему содержанию»,— говорится в сообщении.

По данным фактам региональное управление СК РФ по Челябинской области расследует уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и проводит проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Руководитель управление Алексей Колбасин доложит председателю СКР о предварительных результатах расследования уголовного дела, итогах проверок, а также принятых мерах по восстановлению прав граждан.

12 марта на Первом канале в программе «Мужское и женское» обсуждали аварийные дома на улице Неймана в Советском районе. Одно из зданий, где разрушаются стены, почти нет отопления и канализации, по плану должны расселить в 2031 году. Жильцы еще одного дома на улице Корабельная, где постоянно топит подвал канализационными стоками, пожаловались на бездействие управляющей компании «Созвездие».