Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в школах Татарстана приостановили занятия в 13 классах. Об этом в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-секретарь Минобрнауки республики Алсу Мухаметова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школах Татарстана из-за ОРВИ и гриппа закрыто 13 классов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В школах Татарстана из-за ОРВИ и гриппа закрыто 13 классов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Учебные классы закрыли в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Лаишево.

Решение о закрытии класса принимается, если заболеваемость среди учащихся превышает эпидемический порог в 20% от общего количества учеников. Школ, которые полностью ушли на карантин, в Татарстане сейчас нет.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в республике за неделю снизилась на 22,9%. Число заражений COVID-19 в целом по России уменьшается, а количество пациентов с ОРВИ, напротив, растет.

Дарья Сайфиева