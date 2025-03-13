На Дону в Азербайджан экспортировали более 19 тонн субпродуктов
С территории Ростовской области в Азербайджан экспортировали более 19 тонн субпродуктов из птицы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.
Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с территории Ростовской области в Грузию отправили 90 голов сельскохозяйственных животных — крупного рогатого скота.