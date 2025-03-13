На Дону в Азербайджан экспортировали более 19 тонн субпродуктов

С территории Ростовской области в Азербайджан экспортировали более 19 тонн субпродуктов из птицы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с территории Ростовской области в Грузию отправили 90 голов сельскохозяйственных животных — крупного рогатого скота.

Снежана Стодольская