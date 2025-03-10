На Дону экспортировали 90 голов сельскохозяйственных животных в Грузию

С территории Ростовской области в Грузию отправили 90 голов сельскохозяйственных животных — крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

Уточняется, что разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону экспортировали более 20 тонн кормов для птиц в Азербайджан.

Снежана Стодольская