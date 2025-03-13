Хоккеисты «Кузбасса» разгромили «Динамо» в первом полуфинальном матче

Действующий чемпион России по хоккею с мячом — «Кузбасс» — практически обеспечил себе выход в финал первенства сезона 2024/2025. Кемеровская команда в первом полуфинальном матче разгромила московское «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Матч прошел в Москве 12 марта. На всем его протяжении гости не давали повода усомниться в итоге игры. Она завершилась со счетом 8:2. Четыре мяча у «Кузбасса» провел Роман Дарковский, на счету которого также одна результативная передача. Ответная встреча пройдет в Кемерове 15 марта.

В первом матче другого полуфинала хабаровский «СКА-Нефтяник» одолел архангельский «Водник» 4:2. Финал пройдет в Кемерове 22 марта.

Валерий Лавский