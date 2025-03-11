МЧС предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников 11 марта

Татарстанцев 11 марта в 6:30 предупредили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории республики. Оповещение было отправлено через мобильное приложение «МЧС России».

Введены ограничения на работу аэропортов Домодедово (Москва), Жуковский (Москва), Стригино (Нижний Новогород) и Туношна (Ярославль). Информации о закрытии воздушной гавани в Казани не поступало.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силами ПВО за ночь были сбиты 69 украинских беспилотников, летевших на столицу России.

9 марта беспилотник атаковал предприятие в Чебоксарах.

Дарья Сайфиева