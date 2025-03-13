Перед судом предстанет житель Томска, ограбивший банк восемь лет назад

Обвиняемого в нападении на банк в 2017 году будут судить в Томске. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

По версии следствия, налет на отделение банка был совершен в апреле 2017 года. В конце рабочего дня грабитель через окно проник в офис кредитной организации и, угрожая клеркам пневматическим пистолетом, потребовал открыть сейф-хранилище. Один из работников банка сложил в пакет наличные в рублях и валюте и передал нападавшему. Его добычей стали более 7 млн руб.

Раскрыть это дело удалось в 2024 году. «По результатам дополнительных оперативно-разыскных мероприятий и проведения генотипической экспертизы личность злоумышленника была установлена. Он был задержан и дал признательные показания»,— рассказали в прокуратуре области.

Расследование установило, что нападение на банк злоумышленник готовил около месяца. Он установил наблюдение за офисом, заклеил уличные видеокамеры. На похищенные деньги налетчик приобрел квартиру для последующей сдачи в наем.

Илья Николаев