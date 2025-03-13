Аппарату СКР представят доклад по делу о взрыве газа в частном доме в Тобольске

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) после взрыва бытового газа в одном из частных домов Тобольска (Тюменская область), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел вечером 12 марта в частном доме по улице Октябрьской, 62 — из-за взрыва бытового газа произошло обрушение дома с последующем возгоранием. Тушением занимались 19 специалистов и семь единиц техники. По данным минздрава региона, скорая прибыла на место через три минуты после вызова, который поступил в 17:36. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в Областную больницу № 3, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ирина Пичурина