В Ростовской области отразили атаку пяти украинских беспилотников

Поздно вечером 12 марта в Ростовской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По данным Минобороны России, 12 марта, С 20.00 до 22.30, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Дона пять украинских БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта, – написал глава региона. – Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет».

13 марта в 05.52 Юрий Слюсарь сообщил, что ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в х. Калининском ликвидирован. «Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал», – резюмировал врио губернатора.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в донском регионе из-за атак беспилотников введен режим повышенной готовности.

Владимир Андреев