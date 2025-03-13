Совет Госдумы проведет выездное заседание в Хабаровске

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поддержал предложение губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина о проведении в Хабаровске выездного совещания Совета Госдумы, сообщается в Telegram-канале главы региона. На мероприятии предполагается обсуждение с депутатами перспектив Хабаровского края.

По словам господина Демешина, на встрече со спикером Госдумы в Москве также были затронуты вопросы модернизации социальной инфраструктуры региона, строительства жилья, повышения качества медицины и усиления поддержки работников здравоохранения. Отдельной темой разговора стали программы поддержки участников СВО и их семей. О возможных сроках проведения выездного совещания пока не сообщается.

Эрнест Филипповский, Хабаровск