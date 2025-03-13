В Сирии сформировали Совет национальной безопасности

Лидер переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа сформировал Совет национальной безопасности страны, говорится в заявлении канцелярии главы государства. Возглавил новый орган сам Ахмед аш-Шараа. В состав Совета вошли министр иностранных дел, министр обороны, директор общей разведки, глава МВД и два советника, назначаемых лично президентом.

«На основании полномочий президента Сирии и исходя из государственных интересов с целью укрепления национальной безопасности в предстоящем периоде президент принял следующее решение: сформировать совет национальной безопасности во главе с президентом республики с целью управления вопросами безопасности и политического характера»,— сказано в документе (цитата по «РИА Новости»).

Ахмед аш-Шараа 10 марта подписал соглашение с Демократическими силами Сирии (ДСС), писала Associated Press. Оно включает прекращение огня и внедрение общественных и военных институтов, контролируемых курдами на северо-востоке страны, в государственную систему управления. Соглашение, подписанное с ДСС,— попытка временного президента страны объединить страну после гражданской войны, длившейся почти 14 лет.

Подробнее о ситуации в республике — в материале «Ъ» «Сирия хочет реабилитироваться».