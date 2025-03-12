Жители Краснодара получили предупреждение о беспилотной опасности

В Краснодаре в ночь на 13 марта объявили беспилотную опасность. Предупреждения об угрозе атаки БПЛА были разосланы гражданам системой РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В уведомлении говорится о необходимости сохранять спокойствие и избегать открытых пространств. Жителям краевой столицы советуют найти укрытие в помещении без окон и оставаться там до получения сигнала «Отбой».

Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Краснодара объяснила, что подобные оповещения не всегда указывают на непосредственную угрозу в самом городе или других населенных пунктах, куда поступили сообщения. Такая рассылка может означать обнаружение беспилотников в границах Кубани.

Нурий Бзасежев