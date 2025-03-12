В Великобритании задержан гражданин РФ после столкновения судов в Северном море

Капитан контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером в Северном море, является гражданином России. Его задержала полиция региона Хамберсайд, на северо-востоке Англии, сообщает Sky News со ссылкой на германскую компанию Ernst Russ, которой принадлежит судно Solong. Инцидент произошел 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Как отмечает Sky News, экипаж контейнеровоза состоял из граждан России и Филиппин.

Об аресте 59-летнего мужчины полиция региона Хамберсайд на северо-востоке Англии объявила 11 марта. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по халатности. Арест произошел после окончания операции по поиску пропавшего члена экипажа контейнеровоза Solong, ставшего одним из участников столкновения. «Мужчина в настоящий момент находится в заключении, ведется следствие, мы продолжаем опрашивать всех причастных лиц, чтобы установить все обстоятельства инцидента»,— сообщали в полиции.

Контейнеровоз протаранил нефтяной танкер MC Stena Immaculate, после чего тот загорелся. 23 члена экипажа танкера, а также и 13 из 14 членов экипажа Solong были эвакуированы и находятся в безопасности. Американская логистическая компания Crowley, груз которой перевозил танкер, сообщила, что при столкновении произошла утечка некоторого количества авиационного топлива. Заместитель министра транспорта Великобритании Майк Кейн сообщил, что Solong «вряд ли останется на плаву».