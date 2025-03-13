В Ярославле продают здание министерства имущества

В Ярославле на продажу выставлено историческое здание на площади Челюскинцев, в котором ранее располагалось областное министерство имущественных отношений. Об этом сообщили в правительстве области.

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Начальная стоимость объекта составляет 118 млн руб. Из них 110 млн руб. — стоимость самого трехэтажного здания, 7 млн — стоимость участка площадью 531 кв.м., следует из извещения о продаже объекта.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения «Банковая контора», 1780-е г., поэтому собственник объекта должен будет предпринимать меры по сохранению исторического здания. Нового владельца планируют выбрать 23 апреля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что минимущество в январе 2025 года переехало в «правительственный квартал», который располагается по адресу Советская, 69. Туда же вскоре переедут и другие структуры областного правительства.

Алла Чижова