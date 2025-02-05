Ярославское минимущество переехало в «правительственный квартал»

В Ярославле областное министерство имущественных отношений переехало в «правительственный квартал», который располагается по адресу Советская, 69. Об этом сообщили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Челюскинцев, 10/3

Фото: карты Google Челюскинцев, 10/3

Фото: карты Google

До 27 января 2025 года минимущество находилось на площади Челюскинцев в доме 10/3. По этому адресу располагается объект культурного наследия федерального значения «Банковская контора,1780-е годы». Переезд в министерстве назвали «важным этапом в улучшении условий работы сотрудников и обслуживания граждан».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде органов власти из исторического центра Ярославля в «правительственный квартал» — здание на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина. Освобожденные объекты власти намерены продать.

Алла Чижова