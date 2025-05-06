Южане и совещания: каждый второй отвлекается и решает свои задачи

По данным опроса, проведенного ВТБ, частота совещаний и нарастающая многозадачность заставляют южан решать параллельные вопросы во время рабочих встреч. Более половины опрошенных (53%) признаются, что отвлекаются на совещаниях, если тема не вызывает интереса, а 9% часто совмещают их с другими делами или вовсе не слушают.



Согласно исследованию, 63% финансово активных жителей ЮФО участвуют в рабочих совещаниях, из которых 31% делает это регулярно. Большинство из них (83%) предпочитают офлайн-формат. В то же время почти половина (34%) работников принимает участие в онлайн-совещаниях через онлайн-платформы. Каждый пятый сотрудник участвует как в офлайн-, так и в онлайн-совещаниях.

Офлайн-совещания обеспечивают лучшую концентрацию: 71% участников внимательно слушают и делают заметки. Однако каждый четвертый признается, что во время встреч думает о посторонних делах: строит планы на вечер, читает почту или листает социальные сети.

В онлайн-формате сосредоточенность ниже: менее половины участников внимательно слушают и смотрят в камеру. 29% параллельно работают над другими задачами, 16% листают соцсети или читают новости, 16% готовят или едят, 23% занимаются домашними делами с выключенной камерой, а 6% играют в компьютерные игры.

Онлайн-совещания также расслабляют требования к дресс-коду. Только 48% опрошенных одеваются для рабочих созвонов так же, как для похода в офис. Около четверти респондентов надевают только верхнюю часть официальной одежды, 13% предпочитает неформальный стиль или домашнюю одежду, а 10% просто отключают камеру, чтобы не демонстрировать свой внешний вид.

Большинство опрошенных (78%) никогда не попадались на том, что не слушают коллег на совещаниях, и считают себя мастерами маскировки. Тем не менее каждый пятый признался, что его засмеяли на офлайн-совещаниях за вопросы невпопад или за невыключенную камеру в онлайн-формате.

29% южан считают, что на онлайн-совещаниях отвлекаются чаще. При этом почти 40% убеждены, что это зависит от самого человека, а не от формата мероприятия. Каждый четвертый полагает, что отвлекаться можно одинаково как на онлайн-, так и на офлайн-встречах.