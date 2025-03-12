Воронежский дорожный фонд в 2025 году пополнится на 5 млрд рублей

Дорожный фонд Воронежской области в 2025 году планируют увеличить: 2 млрд руб. добавят по программе ремонта сельских дорог и еще 3 млрд руб. — из резервного фонда региональной казны. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на слова губернатора Александра Гусева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В итоге объем дорожного фонда региона составит 32,5 млрд руб. вместо запланированных ранее 25,5 млрд руб. В эту сумму входили 4 млрд руб. в виде субсидий на ремонт и строительство сельских дорог, 7,1 млрд руб. — на дороги облцентра, 14 млрд руб. — на региональные дороги и искусственные сооружения.

Глава региона уточнил, что дополнительные 5 млрд руб. пополам распределят между дорогами Воронежа и районов области.

Ранее стало известно о намерении увеличить финансирование местных дорог в 2025 году только на 2 млрд руб. Министр дорожной деятельности региона Максим Оськин уточнял, что в начале марта заключено 17 соглашений на 1,2 млрд руб., еще 44 находятся в стадии заключения.

Анна Швечикова