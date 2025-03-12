В Петербурге откроют комнату для студенток с ребенком

В апреле 2025 года на базе Санкт-петербургского государственного института психологии и социальной работы (СПбГИПСР) появится первая комната для ухода за детьми студенток. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС сообщила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова. Сдать ребенка в такую комнату можно только до трех лет.

«Созданы условия в институте, где находятся специалисты - социальные няни, которые осуществляют временный присмотр и уход за ребенком»,— заявила глава Комитета по социальной политике. Для детей организуют необходимые образовательные и досуговые мероприятия. Подобные комнаты будут открывать на базе федеральных вузов и колледжей. В настоящий момент ведется работа с городским комитетом по науке и высшей школе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный намерен финансово поддержать беременных студенток очной формы обучения. При постановке на учет женщине будет выплачена разовая выплата в размере 100 тыс. рублей.

Кирилл Бевзюк