Франции и хочется, и колется поддержать Киев

Сегодня, 12 марта, Национальная ассамблея Франции подводит итог обсуждениям ситуации на Украине, голосуя за или против резолюции в поддержку Киева. Одной из центральных тем обсуждения стала конфискация замороженных на Западе с началом войны российских активов, объем которых достигает около €235 млрд. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Национальной ассамблеи Франции в Париже

Фото: Charles Platiau / Reuters Здание Национальной ассамблеи Франции в Париже

Фото: Charles Platiau / Reuters

Резолюция, представленная сегодня в Национальной ассамблее, была внесена Комиссией по иностранным делам 19 февраля. В ней 31 статья. В преамбуле перечислены все документы, начиная от Конституции Франции и заканчивая Уставом ООН, к которым апеллируют авторы. Россию обвиняют в агрессии, угрозе самому существованию украинского государства, территориальной аннексии, преступных методах ведения войны — словом, повторяются все обвинения, которые с 2022 года то и дело звучат из уст европейских политиков.

По мнению авторов, Европа «вынуждена действовать с наибольшей решимостью, чтобы сдержать новый российский империализм, продвигаемый Владимиром Путиным».

Возможное начало мирного процесса по инициативе США упоминается, но не считается поворотным моментом ситуации, поскольку «подобные переговоры не могут проходить без активного участия европейских государств» (пункт 13).

Среди предложений резолюции, с которыми Национальная ассамблея собирается обратиться к европейским властям, на первом месте стоит вхождение Украины в ЕС. Французский парламент призывает европейские страны «упростить процесс принятия Украины в сообщество, чтобы он произошел как можно быстрее» (пункт 14).

Также резолюция требует, чтобы страны ЕС продолжили подготовку украинских солдат непосредственно на территории Украины параллельно с обучением, проводимым во Франции и Польше (пункт 16). Кроме того, парламентарии хотят «усилить финансовые, энергетические, технологические и персональные санкции, введенные с февраля 2022 года», а также «полностью прекратить импорт российских энергоносителей» (пункты 19–20).

И если все эти тезисы уже звучали в той или иной редакции, то предложение создать в Европе «систему приема и временной защиты» для российских граждан—антивоенных активистов, журналистов, «отказников от военной службы и дезертиров из российской армии» (пункт 25) стало новостью.

Далеко не все положения резолюции вызвали единодушное одобрение всех политических сил.

Особые споры вызвал пункт 21, в котором ЕС призывают «уже сейчас использовать замороженные и заблокированные российские активы для поддержки украинского сопротивления и восстановления Украины».

Он был добавлен депутатами Социалистической партии. За такое решение, в частности, давно выступает первый секретарь партии Оливье Фор.

Французское правительство и премьер-министр Франсуа Байру до сих пор выступали против любой конфискации активов, заявляя, что это будет «противоречить международным соглашениям». Однако с нынешним премьер-министром не согласны двое его предшественников. Глава партии «Горизонты» Эдуар Филипп считает, что эти деньги должны быть полностью переданы Украине, а президент макронистской парламентской группы «Вместе за Республику Габриэль Атталь предлагает даже потратить их в Европе для «укрепления оборонного потенциала Евросоюза».

Резолюция имеет мало шансов быть принятой в таком виде. Депутаты не против выразить поддержку Киеву, но три пункта вызывают споры, а то и категорическое несогласие.

Первый — это прием Украины в ЕС, здесь совпали отрицательные позиции крайне левых и крайне правых: и «Непокорившаяся Франция», и «Национальное объединение» выступают против. Лидер последней политической силы Марин Ле Пен уже заявила, что не будет голосовать за этот документ: «Я не проголосую ни за один текст, содержащий обязательство поддержать вступление Украины в Европейский союз». Не меньше сомнений вызывает и пункт о присутствии французских военных на территории Украины, будь то в качестве миротворческих сил или военных инструкторов.

И наконец, серьезное сопротивление встречает предложение о конфискации российских средств. Одни опасаются зеркальных мер. «У России есть значительные активы, принадлежащие нам, так что не стоит слишком рисковать»,— предупредил депутат центристской партии MoDem Эрван Баланан.

Другие добавляют, что конфискация российских инвестиций во Франции и ЕС нанесет удар по репутации европейского финансового рынка. Никто больше не рискнет ни инвестировать, ни кредитовать Францию — именно в тот момент, когда страна находится в долгах и нуждается в притоке капитала. «После разрушения международной дипломатической системы и баланса, сложившегося после Второй мировой войны, это будет означать конец основы финансовой системы»,— беспокоятся эксперты.