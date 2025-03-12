Сержант выплатит 1,5 млн руб. компенсации за самоубийство рядового после избиений

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с экс-военнослужащего Артура Беляева, в результате агрессивных и насильственных действий которого совершил самоубийство рядовой, 1,5 млн рублей в пользу Минобороны РФ. Ранее военное ведомство выплатило аналогичную сумму компенсации морального вреда за данное преступление, сообщили в пресс-службе городских судов.

В декабре 2022 года сержант Беляев был приговорен к трем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия с причинением тяжких последствий (п.п. а, в ч. 3 ст. 286). Судом было установлено, что обвиняемый, проходя службу в войсковой части, с января по февраль 2020 года бил и оскорблял рядового М., который в результате действий Беляева совершил самоубийство.

За это преступление Министерство обороны выплатило компенсацию в 1,5 млн. рублей, после чего подало иск в отношении самого сержанта. Теперь, согласно п. 1 ст. 1081 ГК (право регресса к лицу, причинившему вред), он должен возместить ведомству всю сумму ущерба.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суды Петербурга приостановили 287 дел после заключения контрактов с Минобороны.

Артемий Чулков