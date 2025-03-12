В 2025 году все котельные Сочи будут переведены на снабжение природным газом

В Сочи реализуются сразу три краевые государственных программы по модернизации ЖКХ, утвержденные правительства России. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в отчете о работе администрации курорта в 2024 году.

В минувшем году построено свыше 10 км линий водоснабжения и водоотведения в селах Вардане, Верхнениколаевское и микрорайоне Кудепста. Прокладка еще 20 километров в разных районах продолжится в 2025 году. Получено заключения Главгосэкспертизы по 11 мероприятиям региональной программы развития ЖКХ на 80 км новых водоводов и сетей канализации.

Большой объем работы выполнен муниципальными коммунальными предприятиями за счет собственных производственных мощностей. МУП «Водоканал» отремонтировал более 6 км действующих сетей, построены новые водоводы и резервуары чистой воды.

Также МУП «Сочитеплоэнерго» выполнен ремонт и замена тепловых сетей общей протяженностью почти 3 км, еще 3 котельные переведены на газ. В 2025 году планируется завершить перевод оставшихся котельных города на этот вид топлива. Предприятием «Сочисвет» реконструировано 125 объектов наружного освещения. Горродской МУП «Водосток» заменил ветхие сети на пяти улицах, приобретена спецтехника для прочистки линий.

В 2024 году обследовано порядка 25 км бесхозяйных инженерных сетей. Они закрепляются за ресурсоснабжающими организациями.

Игорь Ремизов