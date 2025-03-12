МЦУ Сочи за год получил около 52 тысячи интернет-обращений

В 2024 году Муниципальный центр управления (МЦУ) Сочи получил 52 тыс. сообщений в интернете. Более 25 тыс. обращений в администрацию города поступило посредством почты и звонков. Об этом говорится в отчете главы Сочи Андрея Прошунина о работе мэрии курорта в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На личных приемах и сходах граждан, а также через «Мобильную приемную» мэра курорта в прошлом году по различным вопросам обратились более 9 тыс. сочинцев.

Показатель по числу обращений, например, по отрасли ЖКХ снизился на 20%. В администрации также отмечают рост удовлетворенности граждан в работе общественного транспорта, благоустройстве и социальном строительстве. По мнению руководства города, это говорит о «качественном и оперативном принятии решений органами местного самоуправления».

Игорь Ремизов