В семи районах Татарстана отремонтируют дороги на 446,7 млн рублей
В семи районах Республики Татарстан в 2025 году будет проведен ремонт 17,8 км автомобильных дорог общего пользования на общую сумму 446,7 млн руб. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.
В семи районах Татарстана отремонтируют дороги на 446,7 млн рублей
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В рамках программы ремонта планируется обновить дорожное полотно в Актанышском, Алексеевском, Апастовском, Кайбицком, Мензелинском, Муслюмовском и Спасском районах республики.
Самый крупный контракт на сумму 187,2 млн руб. предусматривает ремонт 6,85 км дорог в трех районах республики. В Актанышском районе отремонтируют участок автодороги Актаныш — Муслюмово протяженностью 2,95 км (80,7 млн), в Мензелинском районе — двухкилометровый участок дороги М-7 «Волга» — Старый Иркеняш — Татарская Мушуга (53,2 млн), а в Муслюмовском районе — 1,9 км автодороги Муслюмово — Старое Саитово (53,3 млн).
Второй контракт на сумму 156,4 млн руб. включает работы на 7,3 км дорог. В Алексеевском районе отремонтируют два участка: 2,87 км дороги Муслюмкино — Билярск (64,4 млн) и 1,22 км трассы Алексеевское — Билярск (23,8 млн). В Спасском районе приведут в порядок двухкилометровый участок дороги Болгар — Танкеевка (40 млн) и 1,2 км автодороги Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка (28,3 млн).
Третий контракт стоимостью 103,1 млн руб. предполагает ремонт 3,65 км дорожного полотна. В Апастовском районе обновят 1,89 км дороги «Казань — Ульяновск» — Апастово — «Уланово — Каратун» (52,3 млн), а в Кайбицком районе — 1,76 км автодороги Большие Кайбицы — Багаево (50,8 млн).
Заказчиком всех работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». Финансирование осуществляется из бюджетов Российской Федерации и Республики Татарстан. Завершение работ запланировано на август 2025 года.