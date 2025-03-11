В семи районах Республики Татарстан в 2025 году будет проведен ремонт 17,8 км автомобильных дорог общего пользования на общую сумму 446,7 млн руб. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В семи районах Татарстана отремонтируют дороги на 446,7 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В семи районах Татарстана отремонтируют дороги на 446,7 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках программы ремонта планируется обновить дорожное полотно в Актанышском, Алексеевском, Апастовском, Кайбицком, Мензелинском, Муслюмовском и Спасском районах республики.

Самый крупный контракт на сумму 187,2 млн руб. предусматривает ремонт 6,85 км дорог в трех районах республики. В Актанышском районе отремонтируют участок автодороги Актаныш — Муслюмово протяженностью 2,95 км (80,7 млн), в Мензелинском районе — двухкилометровый участок дороги М-7 «Волга» — Старый Иркеняш — Татарская Мушуга (53,2 млн), а в Муслюмовском районе — 1,9 км автодороги Муслюмово — Старое Саитово (53,3 млн).

Второй контракт на сумму 156,4 млн руб. включает работы на 7,3 км дорог. В Алексеевском районе отремонтируют два участка: 2,87 км дороги Муслюмкино — Билярск (64,4 млн) и 1,22 км трассы Алексеевское — Билярск (23,8 млн). В Спасском районе приведут в порядок двухкилометровый участок дороги Болгар — Танкеевка (40 млн) и 1,2 км автодороги Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка (28,3 млн).

Третий контракт стоимостью 103,1 млн руб. предполагает ремонт 3,65 км дорожного полотна. В Апастовском районе обновят 1,89 км дороги «Казань — Ульяновск» — Апастово — «Уланово — Каратун» (52,3 млн), а в Кайбицком районе — 1,76 км автодороги Большие Кайбицы — Багаево (50,8 млн).

Заказчиком всех работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». Финансирование осуществляется из бюджетов Российской Федерации и Республики Татарстан. Завершение работ запланировано на август 2025 года.

Анар Зейналов