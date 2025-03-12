Недостроенный отель в Ярославле продали за 202 млн

В Ярославле недостроенное здание гостиницы на пересечении проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе продано ООО «Балтийский деловой центр» из Санкт-Петербурга. Протокол о результатах аукциона опубликован 12 марта в системе «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

В аукционе участвовали три организации, начальная цена объекта составляла 200,4 млн руб. По результатам торгов она выросла на 2 млн руб. Компания-победитель занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительная готовность отеля — 83%, его общая площадь — 3,5 тыс. кв.м. Гостиницу возводили к 1000-летию Ярославля, но работы так и не были завершены.

Алла Чижова