Южнокорейский вопрос становится «чувствительным»

США предупредили одного из своих ключевых союзников — Южную Корею — о планах внести ее в список «чувствительных стран», сотрудничество с которыми подпадает под особые проверки и ограничения. По сообщениям СМИ, это решение связано с растущими ядерными амбициями Сеула: на фоне напряженности в противостоянии с Пхеньяном и неопределенности в отношениях с Вашингтоном в Южной Корее все громче говорят о необходимости развития собственной военно-ядерной программы. Президент США Дональд Трамп же ранее заявил о неприемлемости появления новых ядерных держав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль

Фото: ТАСС Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль

Фото: ТАСС

О том, что Министерство энергетики США может 15 апреля объявить о внесении Южной Кореи в список «чувствительных стран» (sensitive countries), со ссылкой на источники сообщили южнокорейские СМИ. При этом министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на сессии парламента во вторник подчеркнул, что «согласно последней информации, полученной от посольства Южной Кореи в США и посольства США в Южной Корее, решение (о внесении страны в соответствующий список.— “Ъ”) еще не принято». На вопрос, получил ли он предварительное уведомление от американской стороны по этому вопросу, Чо Тхэ Ёль ответил: «США не информировали нас заранее, но мы узнали об этом по неофициальным каналам».

Из комментария южнокорейского министра следует, что его ведомство намерено обсудить эту тему с американской стороной в надежде предотвратить попадание страны в особый реестр.

Сейчас в списке «чувствительных стран» Минэнерго США 24 страны: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Грузия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай (и Тайвань), КНДР, Куба, Ливия, Молдавия, Пакистан, Россия, Сирия, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. В реестр «чувствительных стран» государства могут быть внесены по разным причинам: среди них и страны, признанные США террористическими, и страны, неофициально обладающие ядерным оружием, и просто страны, представляющие с точки зрения национальной безопасности США повышенные риски.

Сотрудничество с такими государствами должно, как сказано на сайте Минэнерго США (а оно ответственно и за ядерный арсенал страны), осуществляться с особой осторожностью и подлежит дополнительным проверкам и ограничениям. Это касается и поставок товаров двойного назначения, и, к примеру, участия ученых из соответствующих государств в исследованиях на территории США или даже просто посещения ими подшефных американскому Минэнерго объектов.

Из публикаций СМИ следует, что Южная Корея вызвала у своего главного покровителя и партнера настороженность тем, что слишком активно стала присматриваться к идее создания собственного ядерного оружия. Ян Му Чжин, президент Университета северокорейских исследований (Сеул), в беседе с газетой The Korea Times выразил опасения, что, если Южная Корея будет отнесена к числу «чувствительных стран», это может повлиять на двустороннее сотрудничество с США в области мирной ядерной энергетики и нанести ущерб международной репутации страны. «Южнокорейское правительство должно подтвердить, что отказывается от ядерного оружия, чтобы предотвратить этот шаг»,— сказал он.

Дискуссия о необходимости обретения страной собственного ядерного оружия активизировалась в Южной Корее на фоне обострения противостояния с ядерной КНДР и прихода к власти в США изоляционистски настроенного президента Дональда Трампа. Сторонники развития военно-ядерной программы, среди которых есть и высокопоставленные официальные лица, надеются, что она позволит Сеулу обеспечивать собственную безопасность в любых геополитических условиях. Скептики предупреждают, что обретение ядерного оружия чревато дальнейшей деградацией обстановки на полуострове, ухудшением отношений Южной Кореи с США и непредвиденными экономическими последствиями. Есть и те, кто предлагает Сеулу пойти по среднему пути: подойти к порогу создания ядерного оружия, но пока не переступать его. Прошлой осенью стало известно, что Южная Корея намерена добиваться от США разрешения на строительство и эксплуатацию объектов по переработке отработавшего ядерного топлива. Южнокорейские власти утверждают, что эта мера нужна для производства топлива для АЭС и атомных подлодок, однако эксперты не исключают, что власти Южной Кореи хотят заложить технологический потенциал для создания ядерного оружия (см. “Ъ” от 28 октября).

В 2016 году (до своего первого президентского срока) Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может поддержать военно-ядерные амбиции Южной Кореи (и Японии), лишь бы они сами обеспечивали свою безопасность. Однако став президентом, он ничего подобного более не говорил. И сейчас, в ходе своего второго срока, он уже неоднократно высказывался на тему недопустимости расширения клуба ядерных держав.

«Ситуация вокруг южнокорейской ядерной программы вновь актуализирует вопрос так называемого дружественного распространения. Если соответствующие решения американского Минэнерго будут приняты, то это в определенной мере станет позитивным сигналом для всего нераспространенческого сообщества и демонстрацией преемственности курса США на предотвращение появления новых обладателей ядерного оружия, даже среди ближайших союзников и партнеров»,— заявил “Ъ” научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. В то же время в сочетании с растущими сомнениями в устойчивости американского расширенного сдерживания такие решения, по его словам, напротив, могут быть восприняты южнокорейскими «радикалами» как лишний повод опираться исключительно на собственные силы, в том числе и в ядерной сфере, не оглядываясь на мнение Вашингтона.

Елена Черненко