НАПФ: средняя страховая пенсия в России составила менее трети от зарплаты

Средняя зарплата россиянина составляет 86 тыс. руб., а страховая пенсия по старости — 25 тыс. руб., следует из данных Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Получается, что при выходе на пенсию россияне получают от государства ниже трети (29%) от заработка, который они могли получать, если бы продолжали работать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на НАПФ.

Показатель снижался с 2017 года — тогда этот коэффициент равнялся 36%, следует из расчетов. В 2023 году соотношение было на один процентный пункт выше, чем в 2024-м, пишет издание. Соотношение пенсии и потерянного заработка называется «коэффициентом замещения». Международная организация труда рекомендует сохранять его на уровне 40%.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что снижение коэффициента замещения связано с повышением доходов россиян. Это, по его словам, вызвано дефицитом кадров в стране, пишет издание. В научно-исследовательской организации ВНИИ Минтруда заявили, что доходы граждан растут неравномерно и сравнивать зарплаты с пенсией — непоказательно.

С января 2025 года пенсии были повышены на 7,3%. Позже президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать выплаты на 9,5% — по уровню фактической инфляции.

Подробности — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».