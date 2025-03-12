Прокуратура Казани через суд требует обеспечить ребенка-инвалида специальным питанием, которое ему жизненно необходимо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани добиваются обеспечения ребенка-инвалида жизненно необходимым питанием

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани добиваются обеспечения ребенка-инвалида жизненно необходимым питанием

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как показала проверка, Детская городская поликлиника № 10, к которой прикреплен ребенок, с сентября 2024 года перестала обеспечивать его выписанной по рецепту специализированной смесью.

Представитель ребенка обратилась в учреждение с заявлением после ухудшения здоровья несовершеннолетнего, но получила отказ.

Прокуратура Казани направила в суд иск с требованием обязать Детскую городскую поликлинику № 10 провести врачебную комиссию и предоставить ребенку-инвалиду возможность получать необходимую ему смесь.

Дарья Сайфиева