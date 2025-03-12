В Казани добиваются обеспечения ребенка-инвалида жизненно необходимым питанием
Прокуратура Казани через суд требует обеспечить ребенка-инвалида специальным питанием, которое ему жизненно необходимо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
В Казани добиваются обеспечения ребенка-инвалида жизненно необходимым питанием
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как показала проверка, Детская городская поликлиника № 10, к которой прикреплен ребенок, с сентября 2024 года перестала обеспечивать его выписанной по рецепту специализированной смесью.
Представитель ребенка обратилась в учреждение с заявлением после ухудшения здоровья несовершеннолетнего, но получила отказ.
Прокуратура Казани направила в суд иск с требованием обязать Детскую городскую поликлинику № 10 провести врачебную комиссию и предоставить ребенку-инвалиду возможность получать необходимую ему смесь.