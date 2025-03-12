В Сочи на 21% увеличился спрос на проектирование домов

Зимой 2025 года в Сочи спрос на проектирование домов вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сейчас рынок индивидуального жилищного строительства в Сочи демонстрирует стабильный рост. Больше всего он заметен в сегменте фундаментальных и бетонных работ — более чем в три раза (+223%). Число предложений от профессионалов в этой сфере также увеличилось на 234%. Жители города особенно интересуются услугами по кладке и строительству лестниц — спрос на них вырос на 42% и 41% соответственно.

Услуги разнорабочих в Сочи начинаются от 35 тыс. руб. за смену. Стоимость работ по проектированию объекта составляет от 3 тыс. руб. за кв. м. Цена на кладочные работы начинается от 1,7 тыс. руб. за кв. м, а на бетонные и фундаментные работы — от 3,5 тыс. руб.

Итоговая стоимость услуг может варьироваться в зависимости от сложности задач, размера бригады и квалификации мастеров.

Алина Зорина