В Сочи спрос на проектирование домов вырос на 21%

Спрос на проектирование домов зимой 2025 года увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Услуги», рынок индивидуального жилищного строительства в Сочи демонстрирует стабильный рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наиболее заметный рост отмечен в сегменте фундаментных и бетонных работ — более чем в три раза (+223%). Количество предложений от специалистов в этой области также выросло на 234%. Популярностью у сочинцев пользуются кладочные работы и возведение лестниц — спрос на них увеличился на 42% и 41% соответственно.

Согласно исследованию платформы, стоимость услуг разнорабочих в Сочи начинается от 35 тыс. руб. за смену. Стоимость работ по проектированию объекта начинается от 3 тыс. руб. за «квадрат», кладочные работы — от 1,7 тыс. руб. за кв. м, а бетонные и фундаментные работы — от 3,5 тыс. руб. за «квадрат». Итоговая цена варьируется в зависимости от сложности задач, размера бригады и квалификации мастеров.

Мария Удовик