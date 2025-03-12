Forbes: Россия поразила все шведские танки ВСУ

Российская армия повредила все десять шведских танков, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Forbes. Военнослужащие РФ нанесли не менее 14 ударов по бронированным боевым машинам Stridsvagn 122.

Как указывает издание, некоторые танки могли быть поражены более одного раза. При этом лучшая шведская техника с усиленной броней все еще находятся в строю.

30 января министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что шведские власти согласовали 18-й пакет военной помощи Киеву стоимостью $1,2 млрд. В феврале глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что страна передаст Украине системы ПВО на сумму $113 млн.

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на ближайшие десять лет. В прошлом году Киев также подписал первый прямой контракт на закупку вооружений с неназванной шведской компанией.

Подробнее о поисках союзниками средств для помощи Украине — в материале «Ъ».